Stiri pe aceeasi tema

- La MedLife Genesys, am conceput 3 pachete de screening pentru cele mai frecvente afecțiuni, care sa permita pacienților sa știe ca sunt bine sau sa poata sa ia masuri inca din faza incipienta, cand tratamentul reușește sa salveze vieți.

- Acest preparat s-a dovedit a fi extrem de eficient in tratarea tusei sau bronsitei! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix El isi face efectul mai ales la copii si varstnici, dar este destul de eficient pentru oricine…

- Statisticile arata ca persoanele cu studii superioare traiesc mai mult, au un stil de viata sanatos, consuma mai putin alcool si practica mai multe sporturi.Odata cu inaintarea in varsta, telomerii se scurteaza, ducand la moartea celulara. Lungimea telomerica prezice imbatranirea la nivel celular, insa…

- Recuperarea dupa laringectomie este destul de anevoioasa. Ca un pacient laringectomizat sa se recupereze aproape integral este necesar sa fie urmata o procedura stricta. Cancerul de laringe (cutia vocala care include corzile vocale și epiglotei) reprezinta o afecțiune destul de rara. De-a lungul timpului,…

- Planta ce vindeca repede raceala. Este vorba despre ghimbir, una dintre plantele tropicale renumite pentru beneficiile medicale pe care le aduce asupra organismului. Fiind 100% natural, ghimbirul vine cu un bagaj de proprietați benefice…

- Cancerul bronhopulmonar ocupa locul intai in decesele cauzate de toate tipurile de neoplazii, deoarece este o boala silențioasa, diagnosticata foarte tarziu. De foarte multe ori, factorul de risc dominant in cancerul bronhopulmonar este fumatul, iar pacienții care fumeaza considera normal sa tușeasca,…

- Consumul de usturoi are mai multe beneficii asupra organismului nostru, atunci cand il consumam cu grija. Pe langa faptul ca este o sursa de fibre și este bogat in vitaminele A, C, B6, B9 și E, aceasta leguma-condiment poate sa ajute și la prevenirea mai multor afecțiuni. De cateva dintre beneficiile…