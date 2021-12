Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 29 noiembrie 2021, la Cugir a fost aprins iluminatul festiv pentru sarbatorile de iarna 2021 – 2022. Atmosfera de mare bucurie, ieri seara, pe bulevardul central al orașului Cugir, unde circa 150 de localnici au venit sa asiste la aprinderea luminițelor din bradul de Craciun și la spectacolul…

- Deși mai este mai mult de o luna pana la sarbatorile de Craciun, deja se simte spiritul acestora. La Pecica, au inceput pregatirile pentru a crea o ambianța deosebita. Primul pas in aceasta direcție a fost montarea decorațiunilor luminoase pe strazile din oraș. „Societatea care se ocupa de iluminatul…

- N.D. Deși ultimele zile au fost frumoase, cu soare, la Ploiești continua, de zor, acțiunile de impodobire a orașului pentru Sarbatorile de Iarna. In centrul orașului, de pilda, in spațiul verde din zona Palatului Administrativ, un rond plin cu panseluțe colorate contrasteaza cu figurinele și ghirlandele…

Sarbatorile de iarna vin cu bucurii mari pentru turdeanul Raoul. Artistul a fost invitat sa cante la cel mai mare targ de Craciun din Europa, in Bavaria la Nurnberg. Cu tradiție de sute de ani,...

- Atunci cand vrei o prajitura de casa, dar nu ai timp pentru rețete complicate, aceasta rețeta de prajitura rapida cu mere fara blat va fi soluția salvatoare. Iata cum se prepara cel mai simplu desert cu fructe!

- Ornamentele de Craciun se vor scumpi din cauza faptului ca producția este afectata de criza de materii prime, ceea ce va duce la creșterea prețurilor de producție in orașul Yiwu din China, cel mai mare centru...

- Primaria Blaj inchiriaza decorațiuni pentru iluminatul de Craciun: Licitația, in valoare de 325.000 lei, lansata in SEAP Primaria Blaj inchiriaza decorațiuni pentru iluminatul de Craciun: Licitația, in valoare de 325.000 lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Primaria Bacau solicita 1.52 milioane de lei pentru ornarea orasului si petrecerile de Craciun si Revelion. Mai mult, celebrul brad va fi inlocuit de unul nou, de 3 ori mai scump. Potrivit referatului intocmit de cabinetul de specialitate al primarului municipiului Bacau, se solicita 1.524.450 de lei…