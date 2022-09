Stiri pe aceeasi tema

- Fizicianul italian Giorgio Parisi, laureat al premiului Nobel pentru fizica in 2021, a sugerat ca pregatirea pastelor fara flacara poate permite o scadere a consumului de energie, masura ce s-ar putea dovedi utila pentru a face economie in actuala situatie de criza energetica.

- Asociația care reprezinta puburile și industria berarilor din Marea Britanie a cerut, marți, guvernului sa elaboreze de urgența un pachet de ajutor care sa ajute localurile sa ramana deschise in contextul creșterii astronomice a prețului la energie, relateaza Reuters. Autoritatea britanica de reglementare…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, da asigurari ca Putin nu intentioneaza sa foloseasca arme nucleare in Ucraina. „Scopul principal al armelor nucleare rusești este acela de a descuraja un atac nuclear. Utilizarea acestuia este limitata la circumstanțe extraordinare care sunt definite in documentele…

- Guvernul a emis o noua Ordonanța de Urgența prin care vrea sa modifice, din nou, facturile la energie electrica și gaze pe care urmeaza sa le primeasca romanii. Facturile la lumina si gaze pentru clientii casnici se schimba iar, dupa ce Guvernul a emis un act normativ care spune ca documentele trebuie…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie – aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2%, in timp ce consumul…

- O operațiune de salvare spectaculoasa, pusa la cale timp de mai bine de o luna de un grup de veterani din SUA, s-a incheiat cu succes in Ucraina. Scopul a fost sa-l extraga pe un cercetator american chiar din periculosul oraș Mariupol, distrus de ruși dupa ce a fost teatrul unor confruntari sangeroase,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control. „As vrea sa fac si eu o clarificare pentru ca eu am dat un interviu catorva colegi…