Cum prepari cel mai pufos și delicios orez. Trucul secret folosit în marile restaurante Deși pare a fi unul dintre cele mai simple lucruri de facut in bucatarie, gospodinele atrag atenția asupra anumitor greșeli pe care oamenii le fac atunci cand fierb orezul. Cum se gatește orezul in așa fel incat pilaful sa iasa delicios și extrem de pufos. Iata ce truc utilizeaza marii chefi bucatari. Trucuri pentru a […] The post Cum prepari cel mai pufos și delicios orez. Trucul secret folosit in marile restaurante appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orice gospodina vrea sa pregateasca pentru familia ei cele mai bune preparate. Te gandești sa faci ardei umpluți, dar ți se pare ca gustul lor nu este tocmai atat de bun cum iți dorești? Noi venim cu soluția și iți dezvaluim ce ingredient secret trebuie sa adaugi. Iata care este modul de preparare.

- Vrei sa le pregatești celor dragi un desert delicios, dar ai ramas fara idei și iți dorești sa ii surprinzi cu o rețeta noua? Ei bine, noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cum poți sa faci cel mai bun orez cu lapte. Gustul va fi unul diferit pentru ca trebuie sa adaugi un ingredient secret. Puține…

- Tututor ne plac șnițelele, mai ales cand sunt crocante și au un gust savuros. Carnea de pasari este, de obicei, slaba, aspect care reprezinta un atuu in dieta de zi cu zi. Pieptul de pui, din care se prepara de obicei snițelele, este foarte sațios și conține puține calorii. Acest lucru il face potrivit…

- Chiar daca anii in care Romania era sub regim comunist au fost o perioada in care sute de biserici au fost demolate și oamenii erau nevoiți sa-și ascunda credința, Elena Ceaușescu era specialista in prepararea colivei. Dupa Revoluție, menajera soților Ceaușescu a dezvaluit rețeta tovarașei.

- Cele mai pricepute gospodine au dezvaluit care este secretul pentru cea mai buna dulceața de caise. Trucul pentru o dulceața de caise delicioasa sta intr-un ingredient natural care o face extrem de parfumata, dar și in modul de preparare. Așadar, care este ingredientul secret care trebuie folosit la…

- Usturoiul este una dintre cele mai vechi plante cultivate din lume. In aceeași familie se afla și ceapa, prazul, arpagicul și eșalota. Se disting prin aroma lor ințepatoare și totodata delicioasa fața de alte legume. Romanii obișnuiesc sa consume mujdei de usturoi de obicei la pranz sau la cina, dar…

- Cum se face rapid un chec pufos cu nuca prajita și cacao? Nimic mai simplu. In rețeta de mai jos gasiți modalitatea rapida de a avea o gustare dulce de casa pentru toata familia. Cu ingrediente simple, la indemana, faina, oua, zahar și nuca obțineți un chec delicios in 30 de minute. Chec pufos cu […]…

- In lunile de vara, temperaturile din termometre sunt mult prea ridicate ca sa te simți confortabil, iar atunci cand circuli des cu mașina, la orele pranzului, este important sa apelezi la mici trucuri care sa te ajute sa te racorești. Cum sa te descurci, daca nu ai aer condiționat in autoturismul propriu.…