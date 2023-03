Stiri pe aceeasi tema

- In perioada urmatoare, vor avea loc doua stagii de selecție pentru nationala de rugby juniori U18 a Romaniei, intre 30 ianuarie și 1 februarie, la Barlad, cu sportivii din zona Moldova (aproximativ 50 de jucatori), și intre 2 si 4 februarie, la București, cu cei din zona Ardeal, Dobrogea și Muntenia…

- Toate partiile din Sinaia s-au inchis din cauza condițiilor meteo. Nici telecabina si telegondola care urca de la Cota 1400 catre Cota 2000 din Masivul Bucegi nu au fost pornite din cauza vremii . „Telecabina tronson 2 (Cota 1400 – Cota 2000), Gondola Carp (Cota 1400 – Cota 2000), Telescaunul Soarelui,…

- Astazi, cand se implinesc 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane, va avea loc tradiționalul Maraton al Micii Uniri, ajuns la ediția a 7-a. Organizatori sunt Asociația Club Sportiv Eco Alpin in parteneriat cu Primaria Focșani, cu sustinerea Consiliului Județean Vrancea, a Instituției Prefectului…

- Membrii SANITAS Iasi i-au adresat o petitie premierului Nicolae Ciuca in care atrag atentia ca Iasul a fost devaforizat in momentul in care s-au stabilit obiectivele sanitare ce vor fi finantate prin intermediul Programul National de Redresare si Rezilienta. Principala victima a acestei selectii a fost…

- Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a avizat, vineri, trei variante finale de traseu pentru infrastructura din Muntenia si Moldova, urmand ca elaboratorii studiilor de fezabilitate sa intre in etapa realizarii studiilor de teren, a anuntat directorul general al institutiei, Cristian Pistol.

- Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Autostrazi si Infrastructura Rutiera (CNAIR), a anuntat ca astazi au fost luate ca mai multe decizii importate privind infrastructura rutiera din Muntenia, Moldova si Transilvania. In ceea ce priveste autostrada A8, care ar urma sa lege Iasul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa, dar si de polei in zone din Moldova, Muntenia si Transilvania, dupa lasarea serii, informeaza Agerpres.

- Seceta pedologica se va mentine in urmatoarea saptamana in cea mai mare parte a Dobrogei, dar si in zone din Moldova si Muntenia, unde se vor inregistra deficite de apa in sol, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie ANM pentru perioada 4 10 ianuarie 2023, conform…