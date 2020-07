Stiri pe aceeasi tema

- “Școala sigur nu va incepe in condiții normale”, a decarat miercuri seara, președintele Klaus Iohannis. “Ar fi foarte complicat sa avem numai școala online, și atunci sigur ne indreptam spre un scenariu mixt, unde probabil și in funcție de condițiile locale vom avea mai mult școala normala sau mai mult…

- Monica Anisie spune ca a modificat fișa postului cadrelor didactice tocmai pentru a prinde in document și evaluarea asupra orelor online facute cu elevii in acest an,potrivit RFI. Intr-un interviu acordat RFI, ministrul Educației a declarat ca important este ca lecțiile sa fie de calitate, indiferent…

- Școlile ar urma sa inceapa la 15 septembrie iar guvernul pregatește mai multe scenarii și pentru cursuri in format obișnuit, dar și online. Exista și posibilitatea unui format mixt, cursuri online care sa alterneze cu prezența in clasa, dar totul depinde de evoluția pandemiei.

- BACALAUREAT 2020. Intre 11 si 17 iunie, a avut loc echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale, etapa care a inlocuit probele orale de competențe, potrivit Digi 24. Pentru a promova Bacalaureatul, un candidat trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții: - sa…

- Noul context a facut ca mai bine de o treime din anul școlar sa se desfașoare online. Parinții s-au implicat activ in procesul educațional, alaturi de cadrele didactice, deși aproape 70% au continuat sa lucreze de acasa, arata un sondaj realizat in luna mai de Editura DPH. Activitațile au urmat programa…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza o serie de webinare suport in predarea online, pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice și al altor profesioniști din domeniul educației. Webinarele sunt oferite prin intermediul platformei WEB Didactica FDVDR, dedicata exclusiv…

- Soluții pentru cadrele didactice, in contextul suspendarii cursurilor din unitațile de invațamant și a continuarii parcursului educațional in regim online. Digital Nation a lansat programul național “Profesor in Online”. Printr-un curs intensiv de 7 zile, oferit in mod gratuit, cadrele didactice sunt…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat duminica, la Digi 24, ca potrivit unei estimari preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din Romania nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfașura cursuri online.Ministrul a precizat ca, in cazul acestor elevi, școlile și inspectoratele trebuie…