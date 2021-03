Cum pregătim gazonul de primăvară Dupa o iarna foarte blanda, ne pregatim de venirea primaverii, așteptata cu nerabdare de cei care au case cu curte și gradini. Ieșirea din iarna este prilej de bucurie și de activitați esențiale pentru anul ce urmeaza. Pentru ca in martie iarna mai are zvacniri, e bine sa va apucati intai de lucrari de pregatire a culturilor și de curațenie prin curte și gradina, iar gazonul poate fi „incalzirea” perfecta. Ce lucrari trebuie sa efectuam ne invata gradina.acasa.ro. Primii pași pentru un gazon verde și uniform Daca inca nu aveti gazon in curtea interioara sau daca vreti sa plantati in zone neacoperite,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie e cunoscuta, popular, ca luna in care tinerele fete și domaenle iși aleg ”Babele”. Normal ar fi trebuit sa resimțim incalzirea vremii și sa primim Primavara. Din pacate nu va fi așa, cel puțin nu in weekend-ul care incepe astazi. Vom avea parte de temperaturi scazute, chiar zapada, pe alocuri…

- Primaria Alba Iulia transmite intr-un comunicat de presa ca angajații instituției se ocupa de curațirea strazilor și a zonelor de agrement. Potrivit acestora pana la acest moment a fost facuta ecologizarea malurilor raului Ampoi și o buna parte dintre strazile municipiului au fost curațate, lucrarile…

- Venirea primaverii, dupa o lunga perioada de sedentarism, este momentul potrivit sa va redobandiți condiția fizica practicand sporturi in aer liber. Fie ca vreți sa dați jos cateva kilograme sau pur și simplu sa va mențineți forma fizica, este recomandat sa incepeți cateva sporturi ușoare. Daca aveți…

- Muncitorii fac pregatiri pentru ca la inceputul primaverii, spatiile verzi sa prinda culoare. Deocamdata, temperaturile de afara nu permit astfel de lucrari insa muncitorii din serele Servicii Publice Iași lucreaza continuu pentru ca fllorile sa aiba parte de toata atentia cuvenita. Ca in anii anteriori,…

- „Alba Iulia trece pe verde. Și nu orice fel de verde, ci verde – Lime! Nu mai puțin de 200 de trotinete electrice, operate de compania de ride-sharing „Lime” vor fi disponibile, din aceasta primavara, și in Alba Iulia. In acest moment negociem condițiile parteneriatului, pentru a le putea oferi albaiulienilor…

- Nu trebuie sa ne incredem ca primavara a sosit pentru ca de joi,11 februarie,in majoritatea regiunilor din țara iarna iși arata din nou capriciile,ger și ninsori The post Astazi, temperaturi de primavara,de joi, revine iarna first appeared on Partener TV .

- „Tot ce putem face in aceasta iarna este sa avem cele mai rapid posibile interventii de urgenta, ceea ce reusim sa facem, si de asemenea sa comunicam, avem un call-center la care in sfarsit se raspunde si le spunem oamenilor cat dureaza. Acum, tot ce putem sa facem si am facut deja este sa asiguram…

- Meteorologii anunța temperaturi mai mari fața de cele obișnuite sezonului de iarna, in luna ianuarie. Vor fi perioade cu ploi, urmate de ninsori, și in zonele mai joase, in urmatoarele saptamani. Vor fi și intensificari ale vantului, in special la altitudini mai mari. In zonele mai joase, in județul…