Cum pregătim bateria auto în timpul sezonului rece Durata medie de viața a bateriei unei mașini este de aproximativ 3 pana la 7 ani. Totuși, s-ar putea sa observați ca bateria este foarte solicitata in timpul sezoanelor cu temperaturi extreme, mai ales daca se afla spre sfarșitul duratei sale de funcționa Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

