Cum pregătești o degustare de vinuri la tine acasă Vinul este o bautura nobila, cu o istorie veche de mii de ani. Degustarea de vinuri este o practica des intalnita la nivel internațional, iar in ultimul timp a devenit tot mai populara și in Romania. Intrucat o degustare de vin este o experiența deosebita, iar de cele mai multe ori aceste degustari selecte sunt […] Articolul Cum pregatești o degustare de vinuri la tine acasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In pragul sarbatorii de 1 Mai, toata lumea trebuie sa afle care sunt recomandarile experților cu privire la modul in care trebuie consumat vinul, in funcție de ce preparate mananci. Vinuri roșii pentru carnea roșie In general, carnea roșie „cere” vinuri roșii. Grasimile și aromele intense echilibreaza…

- REȘIȚA – Lavinia Ungar lupta pentru salvarea frescei de la parterul Camerei de Comerț (CC), pictata de tatal sau acum mai bine de 15 ani! Lucrarea de 20 mp este in pericol sa devina amintire din cauza lucrarilor de transformare in loc de joaca a salii care, pe langa lucrarea tatalui sau, a gazduit una…

- Eveniment de marca in noapte de Inviere. Indragita Maria Mihali, alaturi de alți artiști din Romania, au susținut un concert deosebit chiar in noaptea de Inviere. Evenimentul a fost transmis live și pe TVR Cultural. ”Acasa la Iisus” e un eveniment extraordinar, organizat sub prestigioasa egida Procred…

- Alarma majora pentru pompierii de pe autostrada A 45, din Germania, langa Freudenberg: poliția de autostrada a prins un șofer de camion care s-a comportat suspect in zona de odihna Krautseifen, relateaza portalul cotidianului regional Westfalenpost . Joi seara, 13 aprilie, ofițerii de patrulare pe autostrada…

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat miercuri din cauza nemultumirii crescande a fermierilor din tara sa. Acestia sunt suparati din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor, transmite Agerpres. Kowalczyk a explicat ca a luat aceasta decizie dupa…

- Pretul la energie electrica a crescut simtitor, dar, spun multi proprietari, tot mai ieftin este sa se incarce un vehicul electric decat sa se alimenteze un vehicul traditional cu motor cu ardere interna. Problema este disconfortul si durata incarcarii, precum si autonomia masinii la drumuri mai lungi.…

- Alina Eriko este tot mai aproape sa fie adusa acasa, in Romania. Cea cunoscuta ca ”Pantera Neagra” are probleme grave cu drogurile, iar mama ei se lupta sa o ajute, astfel ca a facut demersuri importante pentru a-și aduce acasa fiica. Informații de ultim moment.

- Romania s-a facut de ras și a pierdut cu scorul de 26-28 in Insulele Feroe, iar Vasile Stanga crede ca ratarile au contat decisiv in meciul din preliminariile Campionatului European. „Cei din Feroe ne-au aratat ca știu handbal bine de tot! Mi-am adus aminte de meciul naționalei cu Kosovo, de acum doi…