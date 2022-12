Conținut oferit de: simplucredit.ro. Sarbatorile acestui final de an sunt tot mai aproape. Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun și pregatirile deja au inceput. Familia ta merita cele mai frumoase daruri, alese in funcție de preferințele fiecaruia. In aceasta perioada insa, exista și situații in care nu ai toți banii necesari pentru a achiziționa cel mai frumos cadou persoanei iubite. Deseori, este vorba de o suma mica de bani cu ajutorul careia vei completa valoarea darului sau inca nu ai primit salariul și trebuie totuși sa te ocupi de cumparaturi. Astfel de probleme financiare de moment…