Cum poți vedea Live Video Online ziua a 4-a de Untold 2021. Afrojack, David Guetta sau Martin Solveig urcă pe scenă la noapte Astazi este ultima zi de Untold 2021, iar daca nu ai avu șansa de a fi prezent la marele eveniment nu iți face griji. Afla chiar acum cum poți vedea Live Video Online ziua a 4-a de Untold 2021. Afrojack, David Guetta sau Martin Solveig urca pe scena la noapte Poți vedea Live Video Online a a4-a zi de Untold 2021 pe pagina de Facebook a Untold. Totodata live video online poate fi vazut și pe contul de YouTube al Kiss Fm Romania , dar și pe PRO TV PLUS. Cum poți vedea Live Video Online ziua a 4-a de Untold 2021. Afrojack, David Guetta sau Martin Solveig urca pe scena la noapte Amintim faptul ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care nu au reușit sa ajunga nici macar la ziua a3-a de Untold 2021 nu trebuie sa iși faca griji. Afla chiar acum cum poți vedea Live Video Online ziua a 3-a de Untold 2021. Danny Avila, Dimitri Vegas & Like Mike sau Lost Frequencies urca pe scena la noapte Cum poți vedea Live Video Online ziua…

- UNTOLD 2021 continua cu o noua seara incendiara , pentru zecile de mii de fani, dupa aproape doi ani. Iata care este programul de la UNTOLD – 11 septembrie, dar și ce artiști urca pe scena in a treia zi de festival. Organizatorii UNTOLD au pregatit surprize și experiențe unice pentru cea de-a șasea…

- Vești bune pentru cei care nu au reușit sa ajunga la Cluj pentru Untold 2021. Aceștia pot urmari Live Video Online. Cum poți vedea Live Video Online ziua a doua de Untold 2021. Fedde le Grand, Martin Garrix, sau Paul van Dyk urca pe scena la noapte Poți vedea Live Video Online ziua a doua de Untold…

- Incepe Untold 2021, iar cei care nu vor putea ajunge la Cluj pot urmari marele concert online. Cum poți vedea Live Video Online prima zi de Untold 2021? Cum poți vedea Live Video Online prima zi de Untold 2021. Benny Benassi, DJ Snake sau Steve Aoki urca pe scena la noapte Cel mai probabil cei de la…

- Se deschid porțile celui mai așteptat festival de muzica din Europa in 2021, UNTOLD. Organizatorii promit surprize și experiențe unice pentru cea de-a șasea ediție, care incepe la Cluj-Napoca pe 9 septembrie și ține pana pe 12 septembrie. Peste 200 de DJ-i, artiști și trupe de renume internațional și…

- Incepe Untold 2021 pe data de joi, 9 septembrie și nume mari din industria muzicala vor urca pe scena de la Cluj. Iata programul și line-ul Untold 2021, dar și cine sunt vedetele care vor canta pe Cluj Arena. Programul și line-ul Untold 2021. Cine sunt vedetele care vor canta pe Cluj Arena JOI, 9 septembrie:…

- 21 de zile mai sunt pana la Untold 2021 . Festivalul va avea loc la Cluj-Napoca, intre 9-12 septembrie, și recent s-a aflat programul pe zile, cand vor urca pe scene cei peste 200 de artiști. Organizatorii spun ca acesta mai poate suferi unele modificari. Cuprins: Program 9 septembrie Untold 2021 Program…

- ”86% dintre romanii intervievati considera ca prietenii si rudele lor plecate la munca in afara tarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1.000 euro in Romania”, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievati considera ca bugetul…