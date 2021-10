Cum poți vedea live stream online, evenimentul Apple din 18 octombrie Apple isi va prezenta noile produse, iar fanii companiei din intreaga lume vor putea urmari live evenimentul, care va fi transmis direct de la Apple Park, din Cupertino, California. Prezentarea va incepe la 20:00, ora Romaniei si cine va dori sa o urmareasca online nu trebuie decat sa acceseze site-ul apple.com . Cei de la Apple nu au oferit deloc detalii cu privire la natura evenimentului, asa ca se speculeaza mult legat de noile produse care vor fi lansate. Gigantul american tocmai a actualizat iPhone, iPad, iPad mini și Apple Watch, asa ca in acest eveniment, cel mai probabil va fi vorba despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

