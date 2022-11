Tot ceea ce are viața pe Pamant este inconjurat de o aura sau un camp energetic. Vibrația respectiva ne poate indica multe aspecte despre sufletul respectiv. Afla cum poți vedea aura unei persoane privind cu atenție asupra ei. Poți vedea aura unei persoane cu ușurința? Nu doar oamenii au in jurul corpului fizic o aura care ține de metafizic. Animalele sau plantele care au viața pot fi de asemenea percepute cu aceeași caracteristica. Aura sau campul energetic care ne inconjoara corpul conține emoții, ganduri, experiențe și chiar temeri. In funcție de cat de joasa sau inalta este vibrația ei, cu…