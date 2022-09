Stiri pe aceeasi tema

- Ziua buna se cunoaște de dimineața, cand intri in bucatarie pentru a-ți prepara cafeaua și prima gustare care te umple de energie. Petreci cateva momente așezat la masa și in scurt timp iți dai seama ca deși mormanul de vase de seara trecuta a disparut, pultul este curat, iar podeaua maturata,…

- Alegerea fotoliului potrivit este o sarcina foarte personala si importanta, deoarece ar trebui sa fie un loc confortabil de relaxare dupa o zi lunga de munca. Pentru a va decide mai usor, am creat o lista de sfaturi pentru a va ajuta sa faceti cea mai buna alegere! De unde sa incepi cand alegi un fotoliu…

- Alegerea stilului de draperii pentru un living mic poate parea o sarcina descurajanta. Lungimea draperiei, materialul si detaliile armonioase sunt cateva lucrurile pe care trebuie sa le iei in considerare pentru a evita ingreunarea camerei.

- Folosiți sistemele de climatizare in mașina, evitați calatoriile la orele pranzului și asigurați presiunea din pneuri recomandata pentru sezonul cald - sunt doar cateva sfaturi transmise de Infotrafic șoferilor, joi, cand se așteapta ca temperaturile sa atinga 40 de grade. Fii la curent cu…

- In timpul verii, obiceiurile noastre alimentare sufera cateva modificari, atat din pricina temperaturilor ridicate, cat și a perioadelor petrecute in concediu. In esența, vara este un sezon caracterizat prin libertate, vacanța și aventura, ceea ce ne incu

- FOTO| Avertizare RO-ALERT in Alba: COD PORTOCALIU de vijelii, grindina și descarcari electrice. Sfaturi pentru cetațeni FOTO| Avertizare RO-ALERT in Alba: COD PORTOCALIU de vijelii, grindina și descarcari electrice. Sfaturi pentru cetațeni Vineri, 1 iulie, o avertizare RO-ALERT a fost emisa pentru locuitorii…

- Facturile mari la energie electrica le-au dat de furca romanilor inca de iarna anului trecut. Iar vara aceasta vor mai baga in priza și aerul condiționat, un alt mare consumator de energie electrica. In zilele urmatoare, Romania se va confrunta cu temperaturi extrem de ridicate. Vestea buna este ca…

- Daca aveți un MacBook Pro 13 sau versiunea de 14 inch, probabil știți deja ca este o bestie puternica. Probabil ca este cea mai buna experiența Mac pe care ați avut-o vreodata. Este ultra-rapid, are un ecran superb și rezista intreaga zi. Includerea tehnologiei ProMotion de 120Hz in afișaj face ca totul…