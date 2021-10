Stiri pe aceeasi tema

- Cum putem trata dereglarile hormonale cu ajutorul nutriției? Ce soluții naturale avem la indemana pentru a ne pastra sanatatea și echilibrul hormonal? Afla multe informații și sfaturi extrem de utile de la Mihaela Brailescu, nutriționist și consilier in sanatate holistica feminina.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a amestecat cuvintele din doua limbi in timpul unui interviu despre rezultatele negocierilor cu Joe Biden, acordat CNN. Intr-un interviu cu analistul politic Fareed Zakaria, șeful statului ucrainean a spus ca in cadrul intrevederii cu omologul sau american…

- Carlos Alcaraz, omul momentului la US Open dupa victoria senzaționala reușita in fața lui Tsitsipas, s-a duelat in luna martie cu un roman. Filip Jianu, unul dintre tinerii promițatori ai Romaniei, i-a luat set ibericului in challenger-ul de de la Gran Canaria, acolo unde Alcaraz s-a impus cu 6-3, 6-7…

- Cristi Moldovan, antrenor de portari la CFR Cluj, s-a prezentat la flash-interviu inainte de meciul campioanei cu FCSB, deși „principalul” care figureaza pe foaia de joc in dreptul aradenilor este Ovidiu Ceclan. Fara antrenor principal dupa ce Marius Șumudica a fost demis, jucatorii lui CFR Cluj vor…

- Era utilitatilor ieftine se apropie de sfarsit, astfel ca oamenii ar trebui sa dea atentie mai mare contractelor pe care le semneaza, dar si masurilor de eficientizare a consumului, a afirmat Iuliana Panescu, sefa diviziei de trezorerie a companiei Premier Energy, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- De Mara Blaj am aflat printr-o colega de breasla, care mi-a povestit cu entuziasm ca avem in Brașov o artista care prelucreaza sticla. Am cerut detalii, am contactat-o pe Mara, cu inima deschisa. A venit sa stam de vorba și sa imi povesteasca ce iubește ea mai mult din arta: sticla. Privire senina și…

- Structura actuala a Guvernului Republicii Moldova este extrem de nereușita și trebuie schimbata pentru a scapa de "ministerele-vinegreta", in care au fost incluse anterior diferite industrii. Aceasta opinie a fost exprimata de catre expertul independent, fostul prim-viceprim-ministru, ex-ministru al…

- Interviu cu prof. Daniela-Luminița Ceredeev, inspector școlar pentru religie la Inspectoratul Școlar Județean SuceavaS-a implinit un an de cand IPS Calinic a fost numit Arhiepiscop al Sucevei și Radauților. Privind retrospectiv, ce credeți ca s-a schimbat in Centrul Eparhial, in ...