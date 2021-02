Cum poți simula mersul pe Marte, la Cluj Exista oameni care ar da orice ca sa ajunga pe Marte. Acest vis al omenirii nu pare a fi foarte indepartat, dar pana atunci… Cluj-Napoca gazduieste pana pe 16 mai expozitia „Space in the City”. In cadrul evenimentului, vizitatorii au posibilitatea de a utiliza sase tipuri de simulatoare, printre care se numara si MARS Gravity – un simulator care imita mersul pe Marte, planeta cu o gravitatie de 38% din cea a Pamantului. Urmeaza Virtual Reality – simulator de realitate virtuala pentru Luna si Marte sau F18 – un simulator pentru avionul de vanatoare. De asemenea, va fi expus si un fragment de roca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

