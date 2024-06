Stiri pe aceeasi tema

- Deși poate parea incredibil, intinderea corespunzatoare a rufelor ude poate reduce semnificativ necesitatea de a le calca ulterior. In acest articol, noi iți vom spune cum sa intinzi rufele ude pentru a scapa de calcat. Iata cateva trucuri și sfaturi care te vor ajuta sa reduci timpul petrecut cu calcatul…

- Cu toții aruncam laptele atunci cand realizam ca s-a stricat. Cu toate acestea, el poate fi folosit in continuare, dar nu pentru consum. Are cateva intrebuințari la care cu siguranța nu te-ai fi gandit. Ce poți face cu laptele stricat La nivel global, in fiecare zi sunt risipite tone de mancare. De…

- Tot mai mulți gospodari aleg sa presare zahar prin curte. Cu toții avem zahar acasa, dar foarte puțini știu ca acest produs face minuni pentru iarba din gradina. Acest ingredient are și alte beneficii. Pentru a avea o gradina frumoasa pe timpul verii, iata cum puteți folosi zaharul. Sigur nu veți regreta…

- Majoritatea oamenilor care stau la curte au nevoie de cineva care sa o protejeze. Cel mai bun prieten al omului, cainele, este nelipsit din curțile noastre, in majoritatea cazurilor. Și el are nevoie de o casa, dar cușca lui trebuie amplasata intr-o anumita zona. Unde trebuie pusa cușca cainelui in…

- Bunicile de la țara au anumite trucuri pentru a ingriji florile din curte. Cu ce stropesc plantele pentru a ține daunatorii la distanta. Este cel mai bun fertilizator! Il puteți incerca fara probleme. Cu ce stropesc bunicii de la tara florile din curte Apa cu cenușa este o varianta foarte buna și naturala…

- Ce spune legea construcțiilorLegea construcțiilor stabilește cerințe precise privind amplasarea cuștii pentru caini intr-o curte. Proprietarii trebuie sa țina cont de aceste prevederi pentru a evita sancțiunile legale și eventualele dispute cu vecinii. Astfel, cușca trebuie sa fie amplasata la cel puțin…

- Plantarea brazilor in propria curte reprezinta cel mai ușor mod de a aduce natura mai aproape. Mai mult, ofera un aspect mult mai frumos și mai verde curții noastre. Pentru ca totul sa fie perfect, trebuie respectate cateva reguli atunci cand vine vorba despre plantarea brazilor. Modul corect de a planta…

- Romanii vor avea, pana la finalul acestui an, o aplicatie unica pentru a scapa de ghisee si hartii in relatia cu statul, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan.