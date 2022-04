Cum poți scapa de furnici daca acestea au ajuns in interiorul casei. Este neplacut sa ai furnici in casa, insa daca nu ești adeptul spray-urilor sau a soluțiilor care le omoara instant, poți folosi cateva trucuri. Știai ca unele condimente pe care le ai in bucatarie te pot scapa de furnici? Spre exemplu, scorțișoara este un condiment care reușește sa țina furnicile la distanța de casa și bucatarie datorita mirosului sau specific. Cum poți scapa de furnici daca acestea au ajuns in interiorul casei Conform unui studiu efectuat in anul 2014, publicat de International Journal of Scientific and Research…