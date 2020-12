Biroul Electoral Central aduce Ia cunoștința opiniei publice ca alegatorii iși pot exercita dreptul de vot in data de 6 decembrie 2020 intre orele 07.00 – 21.00. Alegatorii care, in data de 6 decembrie 2020, ora 21,00, se afla in sediul secției de votare, precum și cei care se afla Ia rand in afara sediului secției de votare pentru a intra in localul de vot, iși pot exercita dreptul de vot pana cel mult la ora 23.59, astfel cum este detaliat in Decizia Biroului Electoral Central nr. 85 din 23.11.2020. In intervalul 6 decembrie 2020, ora 05.00 – 7 decembrie 2020, ora 01.00, alegatorii, inclusiv…