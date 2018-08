Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii retelei de socializarea Facebook vor solicita utilizatorului, daca au indoieli privind varsta reala, minim 13 ani, sa demonstreze ca respecta regulile prin furnizarea copiei unui document oficial. Interdictia se aplica si pentru Instagram. Potrivit Go4it.ro, schimbarea de atitudine vine…

- Daca in urma cu ceva timp au aparut primele zvonuri conform carora utilizatorii de Facebook sau Instagram vor plati un abonament pentru a avea acces pe celebrele platforme, iata ca au aparut si primele reactii din partea autoritatilor

- Instagram a anuntat, in cadrul unui eveniment desfasurat miercuri la San Francisco (SUA), ca a depasit 1 miliard de utilizatori lunari activi in intreaga lume si a prezentat noul sau serviciu IGTV, destinat videoclipurilor de lunga durata, relateaza EFE. "De la lansarea noastra in 2010, am asistat cu…

- Facebook devine tot mai desuet iar tinerii ii intorc spatele: adolescentii americani prefera tot mai mult alte retele de socializare, mai axate pe fotografii si videoclipuri, potrivit unui studiu publicat joi si preluat de AFP, informeaza Agerpres.Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research…

- Per Johansson a ramas in pana la Budapesta. Tehnicianul nordic de la CSM București a postat pe Facebook o fotografie in care apare ca repara o mașina. Per scrie, pe Facebook, in dreptul instantaneului: ”Nu doar antrenor”, semn ca a dorit sa-și evidențieze capacitaile de mecanic auto. Pe contul sau de…

- Aplicatia de mesagerie Snapchat va adera la codul de conduita al Uniunii Europene impotriva continutului online care promoveaza ura, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite dpa. Snapchat este a 7-a mare platforma de social media care adera la initiativa voluntara menita sa combata continutul online…