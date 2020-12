Cum poți să-ți revii după o noapte nedormită Majoritatea dintre noi au avut parte denopți in care sa ne trezim de mai multe ori sau chiar sa nu adormim. Din fericire, exista metode prin care poți funcționa mai bine, dupa o astfel de noapte in care nu te-ai odihnit. Iata doar citeva dintre ele! Nu bea cafea Sa bei o cana de cafea este o soluție temporara. Iți va oferi energie pe moment, insa nu și in restul zilei. In plus, daca bei prea multa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Toți suntem familiari cu alunițele, acestea se numesc, in termeni de specialitate, nevi melanocitici. Acest cuvant provine din limba latina și are ințelesul de semn din naștere. Majoritatea oamenilor sunt familiari cu alunițele. Cei mai mulți oameni au intre 1 și 50 de alunițe pe diferite parți ale…

- Polițiștii și jandarmii stau zi și noapte in strada, verificand respectarea masurilor impuse de carantinarea municipiului. Azi-noapte, cațiva taximetriști și voluntari au imparțit cafea și ceai fierbinte oamenilor legii aflați la datorie. Carantinarea municipiului și restricțiile nocturne impuse de…

- Coreea de Sud a raportat joi 583 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat nivel al indicatorului incepand din luna martie, transmite AFP. Aceasta evolutie urmeaza dupa ce in ultimele saptamani in aceasta tara au fost consemnate intre 100 si 300 de noi cazuri, legate…

- Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului va fi suplimentat la rectificare cu 1,2 miliarde de lei, in special pentru cheltuielile neprevazute din sanatate, care pot sa apara peste noapte, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Este necesara (aceasta suplimentare n.r.)…

- Grecia, deja in izolare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, a decretat miercuri o interdictie de circulatie pe timp de noapte incepand de vineri, dupa o crestere importanta a numarului infectarilor zilnice care a adus "o presiune" asupra sistemului de sanatate, relateaza AFP si Xinhua. In conditiile…

- In ultima perioada apar tot mai multe astfel de situatii in municipiul Constanta care alerteaza nu numai pompierii ci si localnicii din zonele respective.Tot mai multe ghene de gunoi se aprind, ca din sesnin, si nimeni nu este depistat.Asta in timp ce echipaje de pompieri si de politie sunt nevoite…

- Autoritațile au publicat modelul de declarație pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții și modelul adeverinței de la angajator, care vor fi necesare incepand de luni pentru cei care vor trebui sa iasa din casa dupa ora 23.00. Documentele pot fi descarcate aici.

- Puțini știu ca Crocus Sativus este nume biologic pentru șofran. Șofranul este un condiment derivat din floarea Crocus sativus, cunoscuta in mod obișnuit sub numele de „șofran crocus”. Firele florii sunt colectate și uscate. Șofran, planta care te poate face milionar Majoritatea plantelor de șofran sunt…