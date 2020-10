Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Tanar de 29 de ani, cu permisul suspendat, prins de catre polițiștii din Cenade conducand un autoturism. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Cenade au depistat un tanar de 20 de ani din comuna, in timp ce conducea, avand permisul de conducere suspendat. Cercetarile sunt continuate pentru…

- Soferul baut are varsta de 69 de ani, iar pe numele sau a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influenta alcolului. "Politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta…

- Ziarul Unirea Doi barbați prinși la volan fara permis de conducere, de catre polițiștii din Alba. S-au ales cu dosar penal Doi barbați au fost depistați de polițiștii din județul Alba, in timp ce conduceau fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de cei doi, cercetarile…

- Ziarul Unirea Doi șoferi, prinși de catre polițiștii din Alba, fara sa posede permis de conducere și prezentand un carnet fals. S-au ales cu dosar penal Polițiștii din Alba au depistat in trafic au depistat și au deschis dosar penal pentru doi conducatori auto din Cluj, respectiv Sibiu pentru conducere…

- Polițiștii bistrițeni au deschis un dosar penal și efectueaza cercetari pentru conducere fara permis și incredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere. Articolul Și-a incredințat mașina fiului sau minor. S-a intocmit dosar penal apare prima data…

- La data de 11 august 2020, in jurul orei 13.20, polițiștii rutieri din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Raul Mic din Cugir, un autoturism, condus de un barbat, de 47 de ani, din comuna Popești, județul Bihor. La control, conducatorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritațile…

- Ziarul Unirea MINOR de 17 ani, depistat de polițiști in timp ce conducea un moped neinmatriculat, fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Cugir au depistat un tanar din comuna Ramos, in timp ce conducea un moped neinmatriculat și fara sa dețina permis de conducere…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati a condus fara permis de conducere pe raza localitatii I.C.Bratianu, judetul Tulcea. La data de 2 august a.c., politistii Postului de Politie I.C.Bratianu au depistat un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati, in timp ce conducea un autoturism…