Cum poți să reduci consumul de carburant când mergi cu aerul condiționat pornit Mulți șoferi cauta un raspuns pentru rezolvarea acestei situații mai ales acum, cand vara iși intra in drepturi și ne așteapta temperaturi de peste 40 de grade. Iata care ar fi soluțiile.Folosește opțiunea de recirculare a aeruluiȘtim deja ca vara, aproape toata lumea merge cu aerul condiționat al mașinii pornit. Cu toate acestea, mulți șoferi se plang de faptul ca folosirea aerului condiționat duce la un consum mai mare de carburant și astfel cresc și costurile.Pentru reducerea costurilor, specialiștii recomanda folosirea butonului de recirculare a aerului. Aceasta opțiune va reduce semnificativ… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu din SUA a constatat ca aparatul de aer condiționat crește consumul de energie cu 42%. Aceasta cota a crescut de mai multe ori, inclusiv datorita schimbarilor climatice. Un nou studiu din revista Economic Modelling a constatat ca utilizarea aparatului de aer condiționat a crescut semnificativ…

- Este normal sa apara greșeli in exploatare, iar unele dintre ele sunt facute din comoditate, pe cand altele din neștiința. Ibericii de la SEAT au facut o lista cu cinci greșeli comune in folosirea sistemului de aer condiționat și le-au publicat ca sa ajunte șoferii din intreaga lume. Sa incepem…

- Consumul de tutun, cannabis și orice alt produs inhalat in timpul epidemiei de virus COVID-19 poate: – Crește riscul de infecție și forma severa de COVID-19; – Favoriza contaminarea cu COVID-19 in caz de imparțire a țigarilor, a joint-urilor, a e-țigaretelor sau a oricarui alt produs sau material; Provoca…

- Consumul excesiv de cafea poate crește riscul de osteoartrita, artropatie și obezitate. La aceasta concluzie au ajuns specialiștii Centrului de sanatate al Universitații din Australia de Sud. Folosind datele a mai mult de 300.000 de participanți, cercetatorii au studiat legatura dintre consumul obișnuit…

- Cum siguranța ai auzit și tu ca, odata invațat, mersul pe bicicleta nu se uita niciodata. Insa, cum inveți sa mergi pe bicicleta? Cum inveți sa iți menții echilibrul pe doua roți daca nu mai ești la varsta copilariei? Iata cateva trucuri și sfaturi utile pentru toate varstele.Mersul pe bicicleta este…

- Ziarul Unirea Viorica Dancila il ataca pe Marcel Ciolacu: ”S-a pornit un tavalug care va crește. PSD a inregistrat o pierdere grava de credibilitate in privința discursului național” Viorica Dancila, fostul președinte al PSD, il ataca din nou pe actualul președinte interimar al partidului, Marcel Ciolacu,…

- Fostul președinte al PSD, Viorica Dancila, il ataca din nou pe actualul președinte interimar al partidului, Marcel Ciolacu, despre care spune ca „s-a dovedit un președinte comod pentru liberali și un lider supus Palatului Cotroceni”, lucruri care ar fi suparat mai mulți colegi din partid. „Pentru Marcel…

- Udatul gradinilor duce, in cea mai mare parte, la scaderea presiunii sau chiar la lipsa apei de la robinete, ne anunta cei de la Aquatim. Problema apare atat in Timisoara, dar si in localitatile din judet in care compania de apa furnizeaza acest serviciu, iar numarul mare de persoane ramase in aceasta…