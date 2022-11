Cum poți să primești bani de la stat pentru instalarea de panouri solare Momentan 20.000 de romani au depus dosare pentru a beneficia de acest ajutor. Administrația Fondului pentru Mediu va analiza atent aceste dosare, pentru a vedea cine primește bani și cine nu. Fondul pentru mediu ofera bani pentru panouri solare ”In momentul de fața sunt in evaluare inca aproape 20.000 de dosare , care au fost depuse in cursul lunilor decembrie-ianuarie, anul trecut. Acestea au fost depuse la AFM (Administrația Fondului pentru Mediu-n.r.). Vor fi contractate, evaluate, finalizate pana la sfarșitul anului. Anul viitor ne propunem un alt sistem de depunere, pentru ca cererea este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

