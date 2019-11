Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane din judetul Olt și-au pierdut viața, in perioada 1 noiembrie 2018 – 1 martie 2019, in incendii si trei au fost ranite. Incendiile din anul 2018 s-au produs din trei cauze: 92 de incendii din pricina instalațiilor electrice defecte sau improvizate, 40 de incendii au izbucnit din cauza cușurilor…

- Dezastrul - cel mai mare intr-un imobil rezidential din Regatul Unit de dupa al doilea razboi mondial - a revoltat opinia publica si a determinat anchetarea publica a modului in care blocul-turn s-a transformat intr-o capcana mortala. Anchetatorii condusi de judecatorul pensionar Martin Moore-Bick…

- Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, pe raza localitații Gambaș, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Incendiile de vegetație sunt foarte periculoase in aceasta perioada a anului. Oamenii dau…

- Patru familii au ramas fara case in prag de iarna, dupa ce locuintele lor au fost mistuite azi noapte de flacari. Un incendiu puternic s-a produs, azi noapte, in localitatea Buciumi, din județul Bacau. Flacarile au izbucnit, in jurul orelor 23.00, la una dintre locuințe. Focul a pornit, se pare, de…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un magazin de textile din zona Pietei Traian din Timisoara. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 200 mp si ca nu s-au inregistrat victime, ci doar…

- Din primele informatii, pompierii au actionat in urma unei sesizari de la un magazin din zona. In acest moment, pompierii fac verificari la magazinul in cauza. In zona nu se simte miros de fum si nici nu sunt urme de vreun incendiu.

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, miercuri, 18 septembrie, pemtru a scoate o persoana dintr-un autoturism care s-a rasturnat in satul Negritesti, comuna Podoleni. “Misiune degajare persoana din autoturism rasturnat in comuna Podoleni, sat Negritesti”, au comunicat reprezentantii Inspectoratului…

- Pompierii din Dambovița au intervenit, sambata, pentru salvarea a doi barbați, de 43 și 49 de ani, dintr-o fantana adanca de 12 metri. Potrivit reprezentanților ISU, cei doi au fost scoși din puț in stare de inconștiența, transmite Mediafax.Reprezentanții ISU Dambovița au intervenit sambata…