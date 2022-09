Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Bulgaria a reluat negocierile cu compania rusa Gazprom pentru revenirea la un contract anterior. „Ca guvern interimar, dorim sa finalizam ceea ce avem deja ca un acord”, a declarat premierul interimar Galab Donev intr-un interviu citat de dpa. Țara vecina, ca și alte…

- Continue reading Metoda de inșelaciune ”Accidentul” continua sa faca victime la Cluj, doar in ultimele zile au fost inregistrate mai multe plangeri, prejudicii de zeci de mii de euro, nimeni nu a fost prins at Info real.

- S-a aflat cum sa pastrezi rosiile proaspete mai mult timp. Mulți dintre romani cumpara mai multe roșii decat au nevoie, astfel ca dupa doar cateva zile se vad nevoiți sa arunce la gunoi o parte din ele. Asa rezista chiar si 10 zile roșiile, daca aplici acest truc. Cum se pastreaza roșiile mai mult timp.…

- Varicele reprezinta o afecțiune inflamatorie cronica a venelor de la nivelul picioarelor cu aspect inestetic, care creaza un mare disconfort fizic, iar in timp conduc la probleme serioase de sanatate. Boala venoasa evolueaza gradual și poate aduce o serie de complicații, de aceea trebuie intervenit…

- Asta urmeaza si problemele care se prefigureaza nu mai tin doar de raportul intre fortele militare si nici macar despre modul in care, acum, in disperare de cauza, se incearca rezolvarea conflictului din Ucraina.

- Alimentele se strica cu trecerea timpului, chiar daca sunt ținute tot timpul la rece. Știai cat rezista ouale in frigider, de fapt? Exista un truc care ta va ajuta sa le pastrezi proaspete pentru o perioada mai indelungata. Ce trebuie sa faci.

- Nu mai exista oras din Prahova in care localnicii sa nu primeasca frecvent mesaje de avertizare despre prezenta unui urs in zone rezidentiale, chiar si ziua in amiaza mare. disperati, primarii cauta solutii, inclusiv raze laser si ultrasunete, insa specialistii sunt sceptici in aceasta privinta

- Politistii din Bușteni au fost sesizați de catre o femeie ca a fost pacalita de catre o alta femeie, aceasta din urma sustragandu-i mai multe obiecte din aur și o suma de bani. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, „din primele verificari a reieșit faptul ca persoana vatamata, in timp ce…