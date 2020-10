Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza zilei de sambata, 29 august, la Ferma de Arta din satul Moara, comuna Liteni, in locul faurit de mainile a doi dintre cei mai cunoscuți artiști spirituali din Romania, soții Marian și Victoria Zidaru, au avut loc mai multe evenimente artistice care au incheiat workshopul de sculptura…

- Inaugurarea uzinei Dacia si a primului model a avut loc pe 20 august 1968. In total au fost produse 37.546 de modele Dacia 1100. Joi se implinesc 52 de ani de la inaugurarea uzinei de la Pitesti, dar si de la lansarea primului model – Dacia 1100. Pana la finalul anului 1972 au fost produse peste 37.000…

- Un gel dezinfectant cu reactii adverse neasteptate a patruns pe piata din Romania, iar specialistii ne recomanda sa fim atenti la ce produse folosim in aceasta epidemie de coronavirus. Atentie la gelul dezinfectat pe care il folositi pentru maini! Unele produse de acest tip fabricate la noi in tara…

- Inca 42 de cetateni romani, lucratori la o ferma din regiunea germana Dingolfing-Landau, care detin trei teste negative pentru infectia cu SARS-CoV-2 si au finalizat perioada de izolare prevazuta de legislatia germana si care si-au exprimat dorinta de a reveni in Romania, au fost repatriati in tara,…

- Un studiu recent, realizat de Gensler Research Institute, arata ca doar un angajat din opt si-ar dori sa continue sa lucreze exclusiv de acasa. 74% spun ca isi doresc sa revina la birou pentru socializare, iar mai mult de jumatate spun ca lucrul in echipa si colaborarea pe anumite proiecte sunt dificile…

- Istoria Camerelor de Comert din Romania este strans legata de procesul de modernizare a Principatelor Romane din secolul XIX, iar infiintarea primei Camere de Comert pe teritoriul tarii noastre a reprezentat un punct de referinta pentru generatia pasoptista. Conform Decretului Domnesc, adoptat in 1864,…

- Productia de autoturisme din Romania a scazut anul acesta cu aproape 30%. In luna Iunie 2020, au fost produse in Romania 35.121 autoturisme, o scadere de -19.13% fata de iunie 2019, respectiv 43.429 unitati. Dintre acestea, 22.149 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 12.972 unitati…