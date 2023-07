Stiri pe aceeasi tema

- Ouale Benedict sunt unul dintre cele mai bune preparate ale lui Gordon Ramsay. Știm cu toții ca acesta este renumit pentru ca aduce mai multa perfecțiune și rafinament rețetelor clasice. Ai nevoie doar de o mana de ingrediente pentru a face mancaruri de ocazie speciala ca cele preparate de Gordon Ramsay.

- Ca șofer, exista riscul sa faci accident, iar acest lucru nu este un capat de lume. Insa, in aceste situații, foarte puțini știu ce sa faca. Afla in randurile de mai jos care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi in cazul unui accident rutier. Ce faci daca ai lovit o mașina? Primul pas pe […] The post…

- Creare cont AFM. Cum va puteți crea un cont AFM, principala instituție care asigura suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituita conform principiilor europene „responsabilitatea producatorului” și „poluatorul platește”. Creare cont AFM. Pașii…

- Foarte mulți romani sunt in situația in care au muncit in strainatate, iar acum ar fi timpul sa se pensioneze. In articolul de mai jos te invațam cum calculezi ce pensie vei avea daca ai lucrat in strainatate. Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a primi banii. Ce pensie vei avea […]…

- Atunci cand vrei sa faci schimbari in locuința ta, nu uita ca ușile și ferestrele au probabil cel mai important impact vizual. Daca ai inceput deja renovarea și ai ajuns la dormitor, astazi iți venim in ajutor cu sfaturi privind alegerea ușii potrivite. Este important sa reușim impreuna sa gasim…

- Asociația „Acasa in Banat” a ales pentru acest an satul carașean Valeapai, care aparține de comuna Ramna, pentru cea de-a V-a ediție a proiectului „Color the Village 2023”, unde, timp de trei zile, echipele de voluntari vor renova 30 de case pentru a reda așezarii farmecul de odinioara. Președintele…

- Muzeul Satului Bucovinean din municipiul Suceava a fost plin de lume in prima zi de Paște. Oamenii printre care mulți turiști au venit sa vada tradițiile bucovinene la ele acasa. Evenimentele au inceput la ora 12:00 cu Mica Inviere, slujba religioasa fiind oficiata la biserica de lemn din Muzeul Satului…

- Bucurie mare pentru elevi și studenți. De astazi și pana in 24 aprilie inclusiv vor fi in vacanța de Paște. In scopul prevenirii delincventei juvenile, traumatismului in randul copiilor, infractiunilor comise impotriva lor, dar si asigurarea securitatii