Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a vaccinat impotriva Covid-19 chiar in ziua de Dragobete, atunci cand a mers la unul dintre centrele specializate pentru a se imuniza. Imediat dupa vaccin, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a declarat ca se simte bine și spera ca lucrurile sa ramana la fel. Ei bine, in continuare…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat, vineri, ca au fost gasite cateva solutii care trebuie realizate de autoritatea locala in Bucuresti pentru reducerea poluarii si ca intr-o luna trebuie trimis un angajament la Bruxelles pentru reducerea poluarii cu PM10 Ministrul…

- Ritualul botezului ramane neschimbat, a decis vineri Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane și ii indeana pe toți slujitorii sai la ”mai multa responsabilitate” in savarșirea Sfintelor Taine si ierurgii. Astfel, inainte de botez, preotul trebuie sa aiba intalniri cu parinții și nașii copilului, care sa-l…

- Starea de sanatate a cerbului salvat saptamana trecuta de jandarmii din orasul Nehoiu, judetul Buzau, s-a imbunatatit dupa ce a primit antibiotice. Cornuta este ingrijita de de doua angajate ale Jandarmeriei Buzau, sub indrumarea unui medic veterinar.

- 1.062 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 este de import (Ucraina). Numarul total teste efectuate – 4.202, dintre care 3.920 primare și 282 repetate. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra…

- Pe 12 decembrie 2019, in centrul orașului Wuhan, din China se considera ca a inceput pandemia de COVID-19. Ce a urmat se știe, iar acum intreaga omenire pune in balanța, retrospectiv, diversele „comportamente” ale liderilor statelor lumii la inceputul pandemiei. Romania nu face excepție. Pe 26 februarie…

- In contextul in care numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus este in continuare mare, guvernul ceh se grabeste sa caute solutii pentru a extinde starea de urgenta, in ciuda faptului ca parlamentul tarii a votat impotriva prelungirii starii de urgenta, care expira in aceasta duminica la…

- Nutriționiștii au spus ce se va intimpla daca vom minca iaurturi in fiecare zi. Lista consecințelor a fost plasata pe site-ul Eat This, Not That! Medicul dietetician Morgyn Clair a remarcat ca iaurtul ajuta la pierderea in greutate, deoarece conține bacterii utile care ajuta la controlul greutații și…