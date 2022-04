Stiri pe aceeasi tema

- Noul Mercedes-AMG SL a fost prezentat spre sfarșitul lui 2021. Acum, emblematicul model decapotabil, dezvoltat integral de AMG, divizia de performanța a constructorului german, a fost lansat oficial pe piața auto din Europa și din Romania. Prețurile noului model incep de la 169.308 euro cu TVA in țara…

- Voxa, prima platforma romaneasca de streaming pentru audio-books și e-books, a inregistrat o creștere importanta pe segmentul corporate, care a depașit 10% din business, in doar 4 luni de la lansarea start-upului tech. Compania iși propune ca pana la finalul anului segmentul corporate sa reprezinte…

- Brandul Nokia e prezent in lumea laptopurilor in India de ceva vreme, prin intermediul unei colaborari cu retailerul Flipkart. Acum ajunge si in Europa printr-o licentiere a brandului Nokia spre startup-ul francez OFF Global. Cu ocazia MWC 2022, produsele Nokia PureBook Pro au sosit pe 22 de piete.…

- Prețul asigurarilor RCA a crescut masiv dupa falimentul City Insurance, cea mai mare firma in domeniu din Romania. Daca la inceputul lui 2021, prima medie anualizata era de 578 de lei, dupa ieșirea de pe piața a City Isurance prețul a ajuns la 725 de lei in septembrie și la peste 1.000 de lei la sfarșitul…

- Ministerul Transporturilor vrea sa majoreze cuantumul amenzilor pentru neplata taxei de drum in Romania. Proiectul de lege a fost pus in dezbatere publica de Ministerul Transporturilor, iar cei care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ​BMW a anunțat vânzari de 2.21 milioane de unitați în lume, cel mai bun rezultat anual de pâna acum, într-un an 2021 în care multe alte marci au crescut din cauza crizei de procesoare. Grupul BMW a vândut peste 2,5 milioane de mașini în lume, incluzând…

- Ne apropiem de valorile record ale valului precedent in ceea ce privește numarul de cazuri de COVID-19 depistate, anunța azi economiștii din cadrul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj, care monitorizeaza pandemia și efectele ei in Romania.„Modelul nostru de previziune estimeaza ca in cursul acestei…