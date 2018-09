Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, ministrul afacerilor interne a primit un cadou-surpriza din partea lui Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP). Liderul de sindicat i-a oferit, simbolic, un telefon cu disc „pentru o mai buna comunicare”.

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au aniversat ieri 8 ani de casatorie. Pe data de 12 septembrie 2010, cei doi deveneau soț și soție și, iata, sunt unul dintre puținele cupluri din showbizz-ul autohton care au facut fața cu brio probei timpului. Alina Sorescu, 32 de ani, și Alexandru Ciucu, 42 de ani,…

- Deputatul Corneliu Bichinet a facut o trecere in revista a activitatilor in care membrii Organizatiei Judetene PMP Vaslui au fost implicati in aceasta vara. Pe de alta parte, primarii buni – si judetul Vaslui nu duce lipsa de acestia – sau candidatii buni nu se tem de confruntarile electorale. Important…

- Alina Dumitru, campioana olimpica din 2008 la judo, a fost sarbatorita de participanții la stagiul internațional de la Venus, cu ocazia implinii varstei de 36 de ani. Aflata impreuna cu o grupa de sportivi in stațiunea Venus, unde se desfașoara in aceasta saptamana stagiul internațional „PANTHEON JUDO…

- Betty Stoian a implinit, ieri, frumoasa varsta a majoratului. Deși visa la o petrecere cu mare fast și la o vacanța de lux alaturi de soțul sau, Betty Stoian și-a serbat ziua de naștere intr-un cadru restras, caci burtica de gravida e pe zi ce trece tot mai grea și nu ii mai permite sa faca multe lucruri…

- Zeci de mii de persoane participa, sambata seara, la mitingul antiguvernamental din Piata Victoriei, protestatarii scandand "Nu plecam!". Oamenii, care sunt stransi atat in fata sediului Guvernului, cat si pe strazile laterale, au aprins de mai multe ori lanternele telefoanelor mobile, iar la un…

- Andra este una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. In afara unei familii superbe, are și numeroși fani. Recent, admiratorii i-au facut un cadou special, iar artista a fost profund impresionata. A primit din partea lor un buchet de flori, dar nu unul oarecare, ci creat din… dulciuri! Surpinsa…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au facut un pas important astazi! La nici un an de cand Victoria a venit pe lume, cei doi parinti au decis sa renunte la un element care le-a fost de mare ajutor pana acum.