Cum poți să devii judecător în România Probabil mulți iși amintesc de perioada copilariei cand adulții ii intrebau pe cei mici „ce vrei sa te faci cand vei fi mare”, iar aceștia simțeau, parca, un indemn catre o meserie apreciata in societate și raspundeau ca vor sa se faca doctori, avocați, polițiști ori pompieri. Cuprins: Ce este un judecator Cu ce se ocupa un judecator Cine și cum poate deveni judecator Ce condiții trebuie indeplinite pentru a deveni judecator Cat caștiga un judecator in Romania Printre cele mai respectate, dar și mai invidiate profesii din țara noastra este cea de judecator, și asta datorita statutului social și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea nr. 357/2022 a fost publicata marți, 13 decembrie in Monitorul Oficial al Romaniei. Intra in vigoare de maine si se refera la aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, califica recursul procurorului in privința actului judecatoresc prin care Igor Dodon a fost eliberat din arest la domiciliu drept unul „vadit inadmisibil, chiar abuziv”. Acesta recomanda avocaților lui Dodon sa depuna sesizare la organul de etica a procurorilor…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia a Consiliului Europei) a publicat vineri o opinie urgenta privind trei legi referitoare la sistemul judiciar din Romania. Comsia apreciaza ca, in ansamblu, legile par sa mearga in directia cea buna, desi in cadrul unui aviz de urgenta…

- Curtea Constitutionala a respins miercuri sesizarile depuse de USR, AUR si Avocatul Poporului la proiectele de lege din pachetul legilor justitiei, astfel ca acestea merg la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Sesizarile USR și ale Avocatului Poporului au fost respinse ca neintemeiate, in…

- Activitatea seismica din Vrancea este una normala, iar cutremurul cu magnitudinea 5,4 care a avut loc in aceasta dimineata nu produce replici, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica

- Curtea de Apel București a dat caștig de cauza unei societați comerciale care a contestat o amenda a Consiliului Concurenței pe motiv ca Bogdan Chirițoiu a activat ca președinte și dupa expirarea mandatului. Daca decizia va fi menținuta și dupa recurs, amenzile emise timp de un an risca aceeași soarta.O…

- Daca pana acum, societatea generalilor Florian Coldea și Dumitru Cocoru se ocupa cu activitați de inginerie și consultanța tehnica, recent firma lor a primit aprobarea sa poata desfașura activitați didactice de tot felul. Printre ele se numara cursuri terapeutice, limbi straine, IT sau religie.Ba mai…

- Activitatea DNA nu a fost ferita de eșecuri punctuale, care trebuie sa fie recunoscute, a declarat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului s-a referit la activitatea DNA cu prilejul participarii sale, in ziua de marți, 27 septembrie 2022, la o conferința dedicata aniversarii a 20 de ani de la inființarea…