Cum poți să crești avocado în casă. Tot ce trebuie să știi despre acest fruct Cum poți sa crești avocado in casa. Tot ce trebuie sa știi despre acest fruct. Avocado a devenit din ce in ce mai apreciat in Romania. Se pot face salate cu el, poate fi consumat pe o felie de paine, dar și simplu și are multiple beneficii pentru organism. Cum poți sa crești avocado in casa. Tot ce trebuie sa știi despre acest fruct Pentru unii insa, avocado poate fi destul de costisitor. Fructul minune provine din America Centrala, mai exact din Mexic și Guatemala, așa ca alaturi de taxele de transport, acesta nu este la fel de accesibil precum merele, ori perele din Romania. Atat arborele, cat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand se planteaza catina și cum o ingrijești corect. Catina este des intalnita in zonele de deal și de munte. Este un arbust fructifer, care poate atinge inalțimi cuprinse intre 1 și chiar și 5 metri. Ce facem insa daca vrem sa o plantam la noi in curte? Ar fi bine sa știm mai multe despre aceasta planta.…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 7,133 miliarde uro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,407 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 (67,8 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa…

- In anii 2000, LA era una dintre mai populare nume din muzica de petrecere. O formație ale carei melodii fac și astazi deliciul petrecareților și care, timp de 5 ani s-a aflat intr-un turneu perpetuu, aproape zi de zi, trupa fiind o invidiata fabrica de bani. Ani la rand Liviu Varciu, Adrian Zainea și…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I31.X.2021, au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 19,9%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+23,3%), industria bunurilor intermediare (+22,2%), industria…

- Cristian Paun a aratat ca este o problema faptul ca ”anunti o inflatie de 8% si cresti salariile cu 10% de la 1 ianuarie”. ”Poate nu ar strica ca Parlamentul sa ia in calcul ca aceasta crestere sa fie in doua etape, 5% in ianuarie si 5% la jumatatea anului. pentru ca riscam sa dezechilibram macroeconomic…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 7,265 miliarde euro (comparativ cu 6,344 miliarde euro in perioada ianuarie – septembrie 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 6,002 miliarde euro, iar creditele…

- ANM anunța ca vremea va fi rece in toata țara incepand cu acest weekend. Sunt slabe șansele sa mai avem temperaturi de peste 14 grade in luna noiembrie, iar in curand, iarna iși intra și ea in drepturi. Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru perioada 14 noiembrie – 12 decembrie 2022 si au transmis…

- ”Eu imi doresc in aceasta perioada, ne dorim cu totii o stabilitate politica. Nu poti sa construiesti nimic daca nu ai o stabilitate politica, mai ales intr-o perioada atat de complicata prin care nu trece numai Romania, ci intreaga Europa, in primul rand. Cred ca mai rau, economic, in acest moment,…