- Curtea a anuntat intr-o declaratie ca Ministerul de Interne sarb i-a acordat lui Ghita azil, considerand ca acesta este persecutat din ratiuni politice. Din aceste considerente, instanta nu a putut decat sa respinga cererea de extradare. Cazul a fost transmis Curtii de Apel, careia ii apartine decizia…

- Obama a mers in vizita in Kenya și și-a luat bunica la dans. Imaginile cu fostul președinte al Statelor Unite dansand cu bunica sa paterna au facut inconjurul lumii. Vizita efectuata de Obama in Kenya este prima de la incheierea mandatului de presedinte al SUA și are ca scop lansarea unui centru pentru…

- Un proiect de lege semnat de parlamentari PMP, dar si de la USR si PSD, pentru “prevenirea si combaterea antiromanismului” prevede ca persoanele care promoveaza idei sau doctrine antiromanesti sunt pedepsite cu inchisoare de pana la trei ani, in timp ce “constituirea unui grup cu caracter antiromanesc”…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarea PNL si USR cu privire la modificarea Legii 334/2006 referitoare la finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, constatand ca Parlamentul a procedat contrar considerentelor retinute intr-o decizie anterioara a Curtii,…

- Tanar surd din Romania, nu a putut sa ia examenul de bacalaureat in țara, dar a devenit in Scoția primul profesor in limbajul semnelor. Cazul lui Petre Dobre a fost prezentat de deputatul PNL Adriana Saftoiu, cea care a elaborat un proiect de lege prin care limbajul semnelor sa devina limba oficiala,…

- Deputatul liberal democrat, Vadim Pistrinciuc, susține faptul ca in loc de intervenție imediata și transparența a instituțiilor in cazul lui Serghei Bejenaru, tanarul ucis in fața unui club de noapte, a avut loc o scurgere de informații, care potrivit lui, justifica omuciderea.

- Lucian Dinulescu, in varsta de 42 de ani, a fost ucis cu 27 lovituri de cutit pe data de 17 august 2017 de cel mai bun prieten. Inculpatul a a recunsocut la audieri ca a pus la cale crima cu mult timp inainte.

- Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, susține ca MAE nu poate sa ii plateasca deplasarea in tara lui George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, pentru ca acesta sa participe la audierile Comisiei parlamentara pentru controlul activitatii SRI.