- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a instituit o celula de criza, ce monitorizeaza in regim de permanența situația de securitate și coordoneaza operațiunile de evacuare a cetațenilor țarii noastre din Ucraina.

- Armata ucraineana a afirmat joi ca a doborat in estul tarii cinci avioane si un elicopter ale armatei ruse care a lansat in cursul diminetii o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit agerpres.ro.

- Traian Basescu este de parere ca Rusia nu iși permite sa invadeze Ucraina și nu va ataca direct nici macar in teritoriile separatiste din est, ci va prefera sa consolideze acolo „doua Transnistrii”. Armata ucraineana nu mai este cea din 2014, iar in cazul unei invazii, armata rusa va suferi pierderi,…

- Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice, Rating, pe 16 și 17 februarie, ucrainenii nu par, in continuare, convinși de un atac al Rusiei. Doar 19% dintre ei cred ca probabilitatea unui atac este mare.Alți 33% cred ca aceasta este una medie, iar 20% – una mica. 25%…

- In timp ce presedintele Volodimir Zelenskiy avertizeaza ca Vestul exagereaza in portretizarea situatiei dintre tara sa si Rusia, oamenii de rand se alatura Fortei de Aparare Teritoriala a Ucrainei in exercitii militare, intr-o padure in afara Kievului.

- Intr-o declarație in termeni neobișnuit de duri la posturile britanice de televiziune, preluata de agenția France Presse, premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat luni pe Vladimir Putin ca o invazie in Ucraina risca sa angajeze Rusia intr-un conflict „violent și sangeros”, poate duce crearea unei…

- Informațiile au fost transmise de Conflict Intelligence Team (CIT), un grup de jurnalisti rusi de investigatie, publicand imagini de pe teren, potrivit agentiei de presa ucrainene Glavkom.ua si postului Radio Svoboda (RFE/RL), preluate de Agerpres .Inregistrarile video care insotesc dezvaluirile jurnalistilor…

- Moscova si-a exprimat joi speranta pentru "un contact" intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden "in urmatoarele zile", in toiul unui varf de tensiune intre Rusia si tarile occidentale cu privire la Ucraina, informeaza AFP. Citat de agentiile de presa ruse, ministrul-adjunct…