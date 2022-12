Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica face ca soluțiile de economisire sa fie un subiect mai mult decat actual. Anamaria Marin, head of marketing B2C Enel X Romania, a vorbit, la PRESSALERT LIVE, despre soluțiile la aceasta problema. „Ceva este eficient daca reușim cu același consum de energie sa producem sau sa beneficiem…

- Premierul Nicolae Ciuca și presedintele PSD, Marcel Ciolacu, au decis de comun acord revenirea la piața reglementata. Astfel, Guvernul pregatește o alta OUG pe energie, prin care se vor decide prețurile la energia electrica. Dupa ce valoarea facturilor a crescut vertiginos in ultima perioada, din cauza…

- Inchiderea unor sisteme de termoficare din Romania presupune transferul multor proprietari de apartamente catre incalzirea cu energie electrica – radiatoare și boilere electrice pentru producerea de ala calda menajera. Exista orașe unde sistemele de termoficare sunt in prag de colaps și posibil sa nu…

- Tora Vasilescu s-a alaturat si ea vedetelor care au primit facturi uriase la energie electrica. Actrița spune ca nu-i ajunge pensia pentru a o plati. Ultima factura primita de Tora Vasilescu la energie electrica este de 7.000 de lei. Ea a susținut ca are o pensie care nu acopera nici macar jumatate…

- Un om de afaceri din Italia, Marsala, a ajuns direct in spital dupa ce a primit o factura uriașa la energie electrica. Daca vedetele din Romania s-au dezlanțuit pentru cateva mii de lei, afaceristul italian a primit o factura de 83.000 de euro! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In vremurile in care autoritațile pune presiune pe oameni pentru a economisi energie, pe fondul crizei mondiale, aceștia sunt tentați sa renunțe la anumite electrocasnice sau folosirea unor bunuri. Ce ar trebui sa știe romanii, insa, este ca economisirea este posibila și fara sa renunțe la ceva. Tot…

- Guvernul a gasit o masura prin care sa ii ajute pe oameni, in plina criza de energie electrica. Masura le sugereaza oamenilor sa economiseasca energie electrica și in propriile locuințe, nu doar in instituții publice. Ce idee a propus Guvernul pentru a face fața crizei și facturilor uriașe.

- Asistam la un festival al bataii de joc fața de cetațeni și firme,declara la RFI președintele USR, Catalin Drula, care comenteaza amendarea OUG pe energie de catre coaliție, la doar doua saptamani de la aprobarea ei in Guvern: „E ca acel banc celebru cu rabinul”. OUG ce reglementeaza schema de plafonare…