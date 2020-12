Cum poți primi produse gratis prin intermediul unei aplicații de mobil Testarea produselor in supermarketuri nu mai este posibila din cauza restrictiilor impuse de pandemie, iar promoterii au disparut. Asa ca unor antreprenori le-a venit ideea de a oferi, cu ajutorul unei aplicații de mobil, produse gratuite pentru testare. Clienții trebuie sa-și ridice mostrele de la automatele care au fost amplasate in mall-uri si apoi sa-și spuna parerea despre produse. Si la capitolul cosmetice s-au gasit solutii. ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Conceptul este nou, spun cei care il promoveaza, si care doresc sa acopere golul care s-a creat intre… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, munca in corporații sau stresul vieții de zi cu zi aduc tot mai multe probleme de sanatate, concentrare, anxietați sau dificultați in a dormi sau a ne relaxa chiar și in timpul liber.

- Testarea produselor in supermarketuri nu mai este posibila, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, iar promoterii au disparut. Asa ca unor antreprenori le-a venit ideea de a oferi, cu ajutorul unei aplicații de mobil, produse gratuite, pentru testare. Clienții trebuie sa-și ridice mostrele de la…

- Eileen's Pub, un bar din Aughamore, sud-vestul Irlandei, s-a redeschis joi, 10 decembrie. Clientii au trebuit sa astepte mai intai intr-o zona special amenajata unde au fost testati pentru COVID-19 de un angajat specializat, scrie agenția DPA, citata de Agepres. Clientii care au stat la coada in fata…

- O platforma special dedicata iși pune la dispoziție gratuit serviciile, prentru clinicile care efectueaza astfel de testari. Administratorii platformei on-line Ziora, dedicata administrarii programarilor, dar și a intregii afaceri, au anunțat ca ofera abonamente gratuite pe o perioada de trei luni…

- La orice restaurant modern, pe nota de plata vei vedea, pe langa suma de achitat, si o suma in plus. E celebrul bacsis, care poate fi un procent din suma totala de achitat sau o suma fixa, stabilita de proprietarul restaurantului. E ceva normal, mai ales ca salariile personalului din restaurante nu…

- Cardul OMV Climate Neutral poate fi utilizat de companii, pentru achizitiile de carburant din statiile OMV si Petrom "OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, lanseaza cardul OMV Climate Neutral in Romania, cu ajutorul caruia companiile pot contribui in mod activ la actiunile…

- Cuplurile care au decis sa divorțeze in Australia pot beneficia de sprijinul aplicației Amica, care este capabila sa ofere sfaturi in materie, gratie inteligenței artificiale.Inițiativa a fost promovata de National Legal Aid and Legal Services Commission of South Australia, cu sprijinul guvernului…