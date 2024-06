Cumpararea unei case in frumoasa Toscana rurala este un vis pentru mulți oameni, dar prețurile imobiliare din aceasta regiune sunt adesea prohibitive. Totuși, o noua oportunitate va poate transforma visul in realitate, daca acționați rapid, conform Euronews. Autoritațile regionale din Toscana au anunțat ca vor plati pana la 30.000 de euro persoanelor dispuse sa se mute in orașele montane cu populația in scadere. Toscana atrage noi locuitori cu subvenții atractive In intreaga Italie, orașele și satele rurale se confrunta cu o criza demografica severa. Pe masura ce locuitorii se muta in marile orașe…