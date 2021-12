Cum poti prelungi durata de viata a masinii tale fara efort: 3 sfaturi utile pe care le poti aplica oricand

Stiri pe aceeasi tema

- Casele au, in general, o durata de viata limitata, majoritatea dintre ele putand fi utilizate in conditii de confort si siguranta aproximativ 50-70 de ani, in functie de solutia tehnica utilizata la construire.

- A incepe o noua viața intr-un oraș diferit fața de cel in care te-ai nascut și crescut nu inseamna ca vrei sa te indepartezi de trecut, ci ca iți dorești un viitor mult mai bun. Indiferent de motivul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mașina de spalat vase incorporabila este unul dintre cele mai utile electrocasnice de care te poți bucura in propria casa. Aceasta nu numai ca te va ajuta sa economisești timp, ci se poate folosi de catre toți membri familiei, simplu și rapid, responsabilitațile casei putand fi imparțite mai ușor. Totuși,…

- O fetița de numai 3 ani și jumatate și-a pierdut viața, iar mama ei se zbate intre viața și moarte, in urma unui cumplit accident rutier, petrecut in Oradea. Mașina condusa de femeia de 30 de ani s-a izbit violent de un microbuz, care venea din sens opus. Ocupanții microbuzului au scapat doar cu rani…

- Cand vine vorba despre intreținerea mașinii personale, proprietarii se ingrijesc sa schimbe uleiul și filtrele la termenele recomandate, sa verifice periodic presiunea in anvelope sau sa efectueze anumite reparații. Dincolo de toate aceste lucruri șoferii ar trebui sa se mai preocupe și de aspectul…

- Intr-o era in care telefonul mobil a devenit, practic, o parte din noi, nu ne mai putem imagina viața fara acest dispozitiv inteligent. In majoritatea timpului suntem cu telefonul in mana pentru a ne verifica e-mailul, pentru a vedea cine și ce a mai postat in social media ori pentru a ne juca. Trebuie…

- Vacanța forțata de 2 saptamani in care vor intra de luni toți elevii, de la gradinița și pana la liceu, nu va "micșora durata primului semestru", a declarat ministrul Sorin Cimpeanu. Potrivit surselor Edupedu.ro, semestrul I se va prelungi in luna ianuarie 2022 cu durata acestei vacanțe forțate, iar…