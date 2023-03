Cum poți plăti mai puțin pentru o poliță RCA. Reducerea ajunge la 30% Deși polițele RCA au explodat, in ultimul an, exista o metoda legala, dar mai puțin utilizata, prin care ne putem reduce costurile. a fiecare inceput de an, Autoritatea de Supraveghere Financiara publica tabelul cu prețul de referința pentru polițele RCA. In funcție de mașina, de varsta șoferului, dar și alte elemente se va stabili prețul de referința. Legea spune ca daca avem cel puțin trei oferte de la trei firme diferite, care sunt mai mari cu 36% decat tariful de referința, atunci ne putem adresa Biroului Asiguratorilor Auto Romani – BAAR – pentru a primi o noua oferta de asigurare la un preț… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

