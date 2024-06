Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Popa, Speaker, Coach si Teacher Certificat Maxwell Leadership Certified Team, a vorbit in exclusivitate in emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN despre cei șapte influenceri care pot schimba țara noastra. ”In urma cu mai bine de 10 ani, John Maxwell, dupa 40 de ani de cariera in…

- Investiția la bursa Cu toții am auzit de acțiuni și obligațiuni, dar mulți dintre noi nu știm exact ce reprezinta acestea. Mai mult, nu realizam ca investițiile in astfel de instrumente pot aduce venituri semnificative, fara prea mult efort. Despre acțiuni și obligațiuni a discutat Andrei Zaharia, trainer…

- Vouchere pentru energie 2024: Astazi, ultima zi in care romanii isi mai pot plati facturile la caldura si curent cu banii de la stat Vouchere pentru energie 2024: Astazi, ultima zi in care romanii isi mai pot plati facturile la caldura si curent cu banii de la stat Vineri, 31 mai 2024, este ultima zi…

- Andrei Zaharia, trainer financiar, a explicat, in emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, cum și unde trebuie sa ne pastram economiile. „Lucrurile trebuie foarte bine ințelese, avem contracte, trebuie sa fim foarte bine informați și puși la curent cu privire la ce se intampla cu banii noștri…

- Mai mulți romani au fost inșelați cu zeci de mii de euro prin metoda „Fotografia”, dupa ce au comandat din Germania. Metoda de inșelaciune era una cat se poate de simpla. Escrocii din Germania postau pe internet fotografii cu utilaje agricole, care insa nu le aparțineau. Atunci cand erau contactați…

- In ultima vreme, tot mai mulți utilizatori de Facebook sunt ținte ale unor tentative de frauda și furt de identitate, iar metodele folosite devin din ce in ce mai sofisticate. Una dintre cele mai intalnite scheme este aceea in care utilizatorii primesc mesaje in inboxul aplicației pretinzand a fi de…

- Noi reguli pentru romanii care vand o mașina sau un imobil. Ce trebuie sa știe acestea? Statul ii obliga sa faca acest lucru. Legile s-au tot schimbat, iar acum, romanii care vand o mașina sau un imobil au obligații stricte. E vorba despre taxe, impozite, dar și accize. Invitat in emisiunea iThink cu…

- Romanii se uita tot mai mult la calitatea mancarii, dar de multe ori este extrem de greu de ales.Invitat in emisiunea iThink de la Antena 3 CNN, Alexandru Ciric, directorul Institutului de Cercetare Alimentara, a explicat la ce ar trebui sa fim atenți atunci cand cautam un aliment sanatos. Bineințeles…