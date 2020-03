Cum poţi obţine consultaţii online de la Spitalul de Copii Acolo trebuie accesata sectiunea „Inregistrare pacient", iar dupa inregistrare urmeaza sa fie validat numarul de telefon pentru a primi un SMS cu codul de validare. Acesta va fi completat in fereastra browserului, iar dupa validare se acceseaza „cauta doctor". Se selecteaza specialitatea dorita, de exemplu pediatrie, chirurgie etc, programarea fiind initiata prin completarea datei si orei, a motivului solicitarii consultatiei sI prin completarea unui che (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

