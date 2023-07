Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor lanseaza a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis, in care se ofera o transa speciala donatorilor de sange, informeaza duminica institutia. In parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti, Ministerul Finantelor pune la dispozitia persoanelor care doresc…

- Romanii pot investi, incepand de miercuri, 21 iunie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani cu dobanzi anuale de 6,50% si, respectiv, 7,30%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, informeaza Ministerul Finantelor.”Incepand de miercuri,…