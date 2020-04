Cum poţi obţine 3000 de euro de la stat. Ce acte trebuie să depui online până pe 15 mai Vești bune pentru legumicultorii care dețin sere și vor sa cultive roșii și in acest an. Statul va plati subvenții de maximum 3.000 euro/beneficiar/an, fermierilor care produc tomate in spații protejate. Pentru aceasta, a fost emis un termen, destul de strans, de pana la 15 mai, timp in care doritorii se pot incrie cu cereri la Direcțile agricole judeetene Atenție!, acestea vot fi transmise doar prin email, poșta sau alte mijloace, fiind exclusa venirea la sediul instituției (date fiind restricțiile impuse de pandemia de coronavirus). In plus, cumulativ, solicitantul subvenției trebuie sa indeplineasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 aprilie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prin Direcțiile pentru Agricultura Județene continua aplicarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate in spații protejate”. Valoarea sprijinului financiar acordat celor care cultiva…

- Ziarul Unirea Programul „Tomate romanești”: A fost APROBAT ajutorul de minimis pentru productia de tomate cultivate in spatii protejate. Ce sume pot fi acordate Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate…

- In sedinta Guvernului din 26 martie a fost adoptata Hotararea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, pentru anul 2020.Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.Cererea de inscriere…

- Programul de sprijin pentru tomate va continua si in acest an, iar resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in suma de 187,5 milioane lei (39,47 milioane euro) si se asigura din bugetul pe anul 2020, a informat vineri Ministerul Agriculturii. In sedinta Guvernului…

- Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat la Penitenciarul Rahova, se va afla pe data de 2 aprilie in atentia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Liviu Dragnea a formulat o contestatie la executare, acesta solicitand sa se dispuna punerea sa de indata in libertate.Cererea…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia solicita in continuare arestarea preventiva al lui Ioan Albu. In acest sens, magistratii au contestat decizia judecatoriei Medgidia de ieri, hotarare prin intermediul careia s a respins cererea de arestare preventiva si s a hotarat plasarea…

- Productia de tomate cultivate in spatii protejate va fi sustinuta financiar si in acest an din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), resursele financiare alocate pentru 2020 cifrandu-se la aproape 39,5 milioane de euro, iar suma pe care o va primi un beneficiar nu va depasi…

- Companiile au inchiriat in Bucuresti, pe parcursul anului trecut, aproape 390.000 metri patrati de spatii de birouri, cererea totala fiind in crestere cu 16%, fata de anul 2018, releva o analiza de piata publicata joi. Conform datelor JLL, cele mai mari suprafete de birouri din Bucuresti au fost inchiriate…