- Ministerul de Externe a anunțat marți ca platforma pe care se completeaza formularul de intrare in Grecia a fost nefuncționala pentru cateva ore, insa situația s-a remediat. Ministerul ii atenționeaza pe turiști ca pot intra in Grecia pe la vama Kulata – Promachonas, incepand de miercuri dimineața,…

- Ministerul de Externe a transmis, vineri seara, noi precizari cu privire la accesul in Austria al cetatenilor provenind din Romania. Cei care nu au un test negativ pentru coronavirus, nu mai vechi de patru zile, tradus in germana sau engleza, trebuie sa faca dovada unei rezervari la o unitate de cazare,…

- Turistii care vor intra in Grecia pe la punctul de trecere a frontierei Promachonas vor trebui sa prezinte incepand de marti, 14 iulie, ora locala 06.00, un test molecular negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inainte care sa ateste ca nu sunt infectati cu noul coronavirus, a decis guvernul de la…

- Decizie in premiera in Grecia. Toți turiștii care vor ajunge acolo vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online…

- "Cele doua parti raman desfasurate in numar mare in regiune, in timp ce contactele militare si diplomatice in vederea incercarii solutionarii crizei «continua»", a anuntat joi seara un purtator de cuvant al Ministerului indian de Externe, Anurag Srivastava. El a acuzat totodata China de faptul ca a…

- Cu foarte puțin poți face din casa ta un loc perfect in care sa te simți confortabil in zilele lungi de vara, in cazul in care ai decis sa stai acasa in aceasta vacanța, pentru ca așa este mai sigur. Se spune ca nicaieri nu este mai bine ca acasa, iar concediul de vara, chiar daca nu pleci nicaieri,…

- China si India au jucat miercuri cartea diplomatiei intr-o incercare de dezamorsare a crizei din Ladakh, unde o bataie intre militarii celor doi giganti asiatici dotati cu arme nucleare s-a soldat cu zeci de morti.

- Polonia a "invadat" Cehia luna trecuta, cand soldatii polonezi au trecut din greșeala granita pentru a stabili un post de paza, in contextul pandmiei de COVID-19, a declarat ministrul ceh de Externe pentru CNN.