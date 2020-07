Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat miercuri ca toti cetatenii vor primi o suma forfetara, ce va fi acordata o singura data, pentru atenuarea crizei economice provocate de pandemie, transmite joi dpa. Familiile cu un singur copil ar urma sa primeasca in jur de 510 de euro (580 de dolari),…

- 14 copii din raionul Ungheni au primit luni, 8 iunie, materiale educaționale și echipamente sportive din partea Fondului Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF). Este vorba despre copii cu dizabilitați care sunt din familii social-vulnerabile, cu varste cuprinse intre…

- Reprezentanții organizației au tras un semnal de alarma privind efectele devastatoare pe care le poate cauza, indirect, asupra țarilor sarace, lupta impotriva noului coronavirus, care a perturbat aprovizionarea cu medicamente și alimente. Concentrarea intregii lumi pe combaterea virusului SARS-CoV-2,…

- In conditiile in care criza de COVID-19 impinge foametea pe o panta ascendenta in randul populatiei sarace din lumea intreaga, Programul Alimentar Mondial si UNICEF indeamna guvernele nationale sa previna consecintele devastatoare ce pot afecta nutritia si sanatatea a 370 de milioane de copii care nu…

- Masurile restrictive impuse din cauza epidemiei de coronavirus ar putea rezulta in 7 milioane de sarcini neplanificate, potrivit unei analize publicate marti de Fondul ONU pentru Populatie (UNFPA), relateaza dpa. Intreruperi ale lantului de aprovizionare ar putea lasa 47 de milioane de femei din tari…

Asia de Sud trebuie sa isi reia campaniile de vaccinare intrerupte de noul coronavirus odata ce pandemia va fi tinuta sub control, deoarece suspendarea lor pune in pericol sute de mii de copii, a avertizat marti UNICEF, potrivit AFP.