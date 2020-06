Stiri pe aceeasi tema

- Multe vedete de la noi sau din lume au fost testate atat pozitiv cat și negativ cu CoVid19 insa ce a pațit DJ Bia – Bianca Marciuc intrece toate poveștile din “1001 de nopți” care de multe ori pareau cusute cu ața alba. Romanca mutata pe alte melaeguri pentru a fi DJ are o poveste... Read More Post-ul…

- Toata lumea știe ca designerul de pantofi s-a desparțit de Iulia Albu și ca fiica lor, Mikaela sta la ea. Iar cei doi foști soți nu sunt in relații foarte bune, așa ca cei doi sunt la cuțite, iar barbatul are problene și nu-și poate vedea fiica. Iata ce mesaj a publicat, duminica, 10 mai,... Read More…

- LPF va organiza, in perioada 16 aprilie – 6 mai, o competitie de FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, in care vor participa gameri profesionisti alesi de cele 14 cluburi din Liga 1.Asadar, de joi si pina duminica, in perioada mentionata, vom programa cate o etapa de fotbal virtual pe…

- Scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc, autoarea blogului Prințesa Urbana, este in doliu dupa ce tatal soțului ei a murit din cauza infecției cu coronavirus. „Am primit vestile triste pe care niciun copil nu vrea sa le afle vreodata despre parintele lui. Sa il odihneasca Dumnezeu intr-un loc fara durere.…

- Drama in Italia, dupa ce Sergio Rossi a murit pe 2 aprilie, la 84 de ani. Designerul de pantofi a fost internat in urma cu mai multe zile intr-un spital din Cesena, Italia, dupa ce a fost infectat cu coronavirus Lumea creatorilor de pantofi pentru femei este in doliu dupa ce celebrul Sergio Rossi, care...…

- Asadar, de pe HBO Go ar putea sa va intereseze: Colectiv (2019). Film documentar semnat de Alexandru Nanau si abia intrat pe reteaua de streaming a HBO. Filmul prezinta perioada post-Colectiv a Romaniei, cu accent pus pe investigatiile jurnalistice axate pe sistemul de sanatate. Desi spre final filmul…

- Anna Wintour a anulat Gala Met, este evenimentul care, an de an, aduna o elita globala in New York, strangand, intr-o singura noapte, sume enorme pentru un scop caritabil. Editorul revistei Vogue l-a amanat la „nesfarșit” pe fondul pandemiei de coronavirus. Gala Met, considerata cel mai mare eveniment…