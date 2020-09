Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile privind durerile de stomac au prezis o crestere a cazurilor de COVID-19. Cele mai multe cautari au fost facute in New York, New Jersey si California, astfel ca Google Trends poate fi un instrument valoros pentru prezicerea unor noi focare de infectie COVID-19, relateaza mediafax.O…

- Ziarul Unirea Romanii, pe primul loc in topul turiștilor infectați cu Covid-19 in Grecia: Datele au fost facute publice de Protecția Civila din republica elena Protectia Civila din Grecia a publicat marti date si statistici privitoare la cazurile de COVID-19 importate de la data de 1 iulie, cand tara…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru Covid-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane. De asemenea, numarul deceselor a ajuns la aproape 700.000, scrie Mediafax.La nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri,…

- CHIȘINAU, 30 iul - Sputnik. Alte 396 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 in Republica Moldova, dintre care 11 in Transnistria. Bilanțul urca la 24.343 de cazuri. Datele au fost prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, dupa prelevarea a 1.992 de teste.

- Testarea naționala a inceput cu județul Ialomița, dar au fost recoltate și cateva din București, anunța Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Testarea ar urma sa se incheie la sfarșitul lunii august și este facuta cu cea mai avansata metoda…