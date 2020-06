Cum poți fi condamnat la moarte PRIN ZOOM Știm cu toții cat de folositoare a devenit aplicația Zoom, mai ales acum, la vreme de pandemie. De cand tot mai mulți au inceput sa lucreze de la distanța, aplicația a caștigat destula popularitate. Iata insa ca s-a dovedit ca Zoom poate fi “folosita“ in mai multe... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un judecator din Singapore a condamnat la moarte un barbat prin intermediul aplicației Zoom, scrie Reuters, care noteaza ca este al doilea caz din lume în care o pedeapsa capitala este pronunțata prin videoconferința. Punithan Genasan, un cetațean din Malaezia în vârsta de…

- Un malaezian in varsta de 37 de ani a fost condamnat la moarte pentru trafic de droguri. S-a intamplat in Singapore, acolo unde autoritatile au decis ca procesele sa aiba loc pe ZOOM, potrivit The Guardian. Procedura mutarii sedintelor de judecata pe ZOOM a fost adoptata ca urmare a cresterii ratei…

- Punithan Genasan (37 de ani) a fost condamnat la moarte in Singapore. Barbatul a fost gasit vinovat de trafic de droguri si condamnat la pedeapsa capitala. Malaezianul a primit pedeapsa la 9 ani de la comiterea faptelor, sentinta fiind anuntata pe ZOOM.

- Walter Barton este primul deținut condamnat la moarte executat in timpul pandemiei, in timp ce SUA se confrunta cu cea mai mare rata de infectare cu coronavirus. Barbatul de 64 de ani a fost condamnat pentru o crima comisa in 1991. Pe toata perioada detenției, Barton a susținut ca este nevinovat, potrivit…

- Nigeria a fost intens criticata dupa ce a emis o hotarare de condamnare la moarte a unui barbat, prin intermediul platformei Zoom, pe fondul pandemiei. Judecatorul din Lagos l-a condamnat pe barbat, care era acuzat ca a ucis-o pe mama patronului sau, scrie BBC.Audierea barbatului condamnat…

- Persoanele cu risc crescut de a contacta COVID-19 nu sunt doar varstnicii, ci și cei care sufera de boli cronice sau autoimune. Printre aceștia se numara bolnavii cu afecțiuni ale glandei tiroide, dependenți, toata viața, de medicamente-substitute. The post Ministerul Sanatații i-a condamnat la moarte…

- Un tribunal american a ordonat amanarea cu 60 de zile a unei executii prevazute sa aiba loc miercuri in Texas, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Curtea de apel din Texas a respins luni argumentele juridice formulate de John Hummel intr-un ultim recurs, insa i-a…

- Un tribunal de la Yokohama l-a condamnat luni la moarte pe barbatul gasit vinovat de asasinarea a 19 persoane cu dizabilitati mentale in 2016, unul dintre cele mai grave bai de sange din istoria recenta a tarii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Satoshi Uematsu, in varsta de 30 de ani, nu a…