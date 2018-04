Cum poți evita AGLOMERAȚIA de PAȘTI la FRONTIERĂ Masuri suplimentare de Paști la frontiera. Traficul intens din perioada Sarbatorilor Pascale poate fi evitat daca cei care intra sau ies din țara folosesc toate punctele vamale existente. Șoferilor le este mai ușor daca utilizeaza aplicatia on-line, de pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro care prezinta o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei. La granița cu Ungaria, in zilele de 7 si 8 aprilie 2018 sunt deschise 10 puncte de trecere folosite ocazional. La granița cu Bulgaria, traficul este ingreunat deoarece taxa de drum se incaseaza manual pentru… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Sarbatorilor Pascale, in punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria se preconizeaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara.Pentru evitarea aglomerarilor, Garda de Coasta a dispus toate masurile…

- Autoritatile se asteapta la o aglomerare a punctelor de trecere a frontierei in perioada Pastelui, iar in vestul tarii traficul s-ar putea dubla, astfel ca personalul a fost suplimentat si se va lucra la capacitatea maxima a punctelor de control. Politistii de frontiera se asteapta ca traficul sa creasca…

- Ca urmare ridicarii restrictiilor de circulatie pe teritoriul Ungariei si reluarii traficului pentru autovehiculele de mare tonaj, in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei, in special pe sensul de iesire din tara, la granita cu…

- A inceput deja aglomerația la granița de vest a țarii, cu o saptamana inainte ca Ungaria sa impuna restricții de trafic pentru perioada Sarbatorilor Pascale. Timpii de așteptare la mai multe puncte de trecere a frontierei au crescut și au ajuns chiar și la peste trei ore. Traficul al granița de vest…

- Politia de Frontiera Romana a suplimentat personalul in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria pentru fluidizarea traficului greu, dupa ce s-a constatat o crestere a numarului de automarfare care se prezinta la trecerea granitei. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Politia de Frontiera, cresterea…

- Un tribunal din Ungaria a condamnat un barbat cu dubla cetatenie siriana si cipriota la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare pentru trecere ilegala a frontierei si complicitate la un act terorist in cursul confruntarilor cu politia in septembrie 2015, relateaza agentia Reuters. Ahmed Hamed facea…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Irak si Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat, in interiorul compartimentului de marfa al unei autoutilitare – inmatriculata in…